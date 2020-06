Mertens alla Rai: "Ho pensato tanto al rinnovo, ma in quarantena avevo già deciso di firmare..."

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo il trionfo in Coppa Italia con la Juventus è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Oggi abbiamo dato tutto per fare qualcosa di speciale. Siamo un bel gruppo, rimasto tutto a Napoli continuando a lavorare. E' stato un momento molto bello".

Oggi hai postato un video bellissimo per celebrare il rinnovo: hai dato qualcosa in più? "Quando giochi a Napoli è sempre speciale, i tifosi e tutto l'ambiente. Oggi come squadra abbiamo vinto, anche grazie alla preparazione".

Cosa vi ha detto il presidente De Laurentiis? Non è che vi ha tolto le multe? "Non lo so, non ho sentito bene. Aspettiamo".

Credi nel progetto Napoli e nel progetto Gattuso? "Sì. Ci ho pensato tanto. Il gruppo, l'allenatore, il suo staff sono spettacolari. E poi c'è la città. Per me la quarantena è stata come una vacanza, stavo bene a Napoli e in quel momento già avevo deciso di firmare il contratto".

Cosa vi ha dato Gattuso di diverso rispetto ad Ancelotti? "Un palleggio più congeniale alla nostra squadra, con il 4-3-3. Per il resto, con Ancelotti abbiamo fatto bene in Champions League. Si vede da come abbiamo vinto oggi e come abbiamo festeggiato con lui, Gattuso ci ha trasmetto una forte voglia di vincere".