Mertens fuori 3 mesi, addio ritiri e inizio campionato: ecco quante partite salterà

Si preannuncia più lungo del previsto lo stop per Dries Mertens dopo l'operazione alla spalla sinistra. L'attaccante del Napoli salterà i due ritiri e tornerà non prima di 70-80 giorni e per questo motivo salterà anche le prime partite di campionato, probabilmente quattro. Sicuramente tornerà dopo la sosta che ci sarà dopo la seconda. Lo scrive il Corriere dello Sport.