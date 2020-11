Mertens: "Non penso di chiudere la carriera in Belgio, spero di continuare a Napoli per altri anni"

Belgio-Inghilterra si è giocata a Lovanio, città natale di Dries Mertens, autore del gol del 2-0 dei 'Diavoli rossi'. Prima del match di Nations League, l'attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni dei media locali: "E’ bello tornare, mi ricorda la mia infanzia, quando ho iniziato a giocare a calcio qui. E’ stato un periodo bellissimo della mia vita. Sarà un momento speciale, ovviamente sarebbe stato più bello col pubblico. Ricordo quando facevo il raccattapalle. Lo facevo perchè all’intervallo ci davano un hamburger (ride, ndr).

Chiudere la carriera in Belgio? Non penso. Ho un contratto col Napoli, spero di continuare a giocare per altri anni con loro. Forse dopo che appenderò gli scarpini al chiodo potrei tornare a vivere in Belgio”