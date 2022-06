Mertens pronto a parlare con ADL: sul Napoli ha un'idea che non è cambiata

"Il proseguimento in maglia azzurra continua a rappresentare la sua preferenza".

La volontà di Mertens resta sempre la stessa: provare in tutti i modi a restare al Napoli. Dopo le voci di un accordo con la Lazio, scrive così sull'argomento l'edizione odierna de Il Mattino: "Dries parlerà ancora con il presidente De Laurentiis per trovare un punto d'incontro perché il Napoli rappresenta la sua priorità e solo se non dovesse arrivare la firma si guarderebbe intorno per valutare altre possibili soluzioni.

Il belga ha scritto la storia del Napoli e ha un feeling straordinario con i tifosi e con l'ambiente, quindi il proseguimento in maglia azzurra continua a rappresentare la sua preferenza".