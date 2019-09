Mertens-show, tutti 7,5 per lui sui quotidiani: "Il centravanti che segna è sempre Ciro!"

Pioggia di 7,5 sui quotidiani per Dries Mertens, uomo partita nella vittoria per 2-0 sulla Sampdoria grazie alla sua doppietta.

Il Mattino 7,5 - Primo pallone giocabile e subito gol. Impossibile perderlo di vista col suo nuovo look. Va ad un passo dal bis con un destro che si stampa sulla traversa. Nella ripresa arriva il regalo di Llorente e fa doppietta.

Gazzetta 7,5 - Doppietta, una traversa e tanta corsa. Arrivano nuovi attaccanti, ma il centravanti che segna è sempre Ciro.

Tuttonapoli 7,5 - Tutti in piedi per 'Ciro' Mertens. In una condizione straripante, trascina il Napoli dettando i movimenti a tutto il fronte offensivo. Sblocca il risultato con una bella conclusione al volo, la traversa gli nega un'altra perla ma il raddoppio arriva da predatore d'area di rigore