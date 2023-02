"Mi manca...", l'ammissione di Lozano dopo la gara show

Ottima partita del messicano con numeri e cifre che esaltano la sua prova domenica sera al Maradona

Hirving Lozano ha ripagato la fiducia di Luciano Spalletti contro la Cremonse. Ottima partita del messicano con numeri e cifre che esaltano la sua prova domenica sera al Maradona. Il Chucky, infatti, ha vinto 10 duelli su 10 e, tra le altre cose, ha completato 23 passaggi su 8. In più si è reso utile in fase difensiva con 6 recuperi e 4 contrasti vinti. I tifosi lo hanno elogiato e applaudito all'inizio dopo un ripiegamento su Vasquez che si sarebbe ritrovato a tu per tu con Meret.

Lozano, ora, attende solo il gol che manca da diverse partite. Ne ha parlato proprio ai microfoni di Dazn a fine partita: "Mi manca il gol, però arriverà. Il calcio è così, l’importante è lavorare ogni giorno di più. Cremonese? Abbiamo fatto benissimo, dobbiamo lavorare partita dopo partita. Ringrazio il mister che mi fa giocare, mi rende felice, ma devo lavorare tantissimo". Lozano, quattro gol in stagione, tre in campionato, ha segnato l'ultimo l'8 novembre in casa contro l'Empoli. Tre mesi di digiuno ma prestazioni spesso convincenti. Come l'ultima.