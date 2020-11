Mihajlovic in conferenza: "Nelle ultime sfide sempre meglio del Napoli, li metteremo in difficoltà!"

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato direttamente dalla sala stampa di Casteldebole per presentare la gara in programma domani sera alle 18:00.

13.33 - Inizia la conferenza di Sinisa Mihajlovic.

Gioca Hickey domani?

"Hickey domani non giocherà dall'inizio, ha subito un leggero infortunio. Oggi valutiamo se può venire in panchina".

Medel...

"Medel vediamo di recuperarlo dopo la sosta. Domani abbiamo a disposizione gli stessi dell'ultima volta, con un uomo in meno. Andiamo di male in peggio ma non ci arrendiamo".

C'è una motivazione per questi infortuni oppure è tutto casuale?

"Questo di Hickey è un infortunio di poco conto, gli altri sono tutti eventi traumatici e non centra l'allenamento. Non facciamo boxe. Hickey sente un fastidio all'adduttore. Medel al momento non voglio rischiarlo".

Cosa vuole rivedere rispetto all'ultima partita e cosa invece non le è piaciuto?

"Voglio rivedere i tre gol fatti, mentre non voglio rivedere i due subiti. In tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo dimostrato di voler giocare per vincere e non abbiamo mai cambiato il nostro modo di giocare e preparare la partita. Lo faremo anche domani pur sapendo di incontrare una delle squadre più forti di Italia. Nelle ultime gare con il Napoli abbiamo fatto meglio noi di loro e sappiamo che se giochiamo come abbiamo dimostrato di saper fare, possiamo metterli in difficoltà. Ho già detto che se si fanno sempre le stesse cose si ottengono gli stessi risultati, mentre se fai qualcosa di più puoi migliorarti. Dobbiamo giocare con la nostra mentalità, parlarci, essere concentrati, tirare fuori la personalità e i risultati arrivano. Con il Cagliari abbiamo vinto, ma pensando anche alle gare precedenti e alle prestazioni fatte sicuramente meritavamo una classifica migliore. Ad ogni modo il nostro obiettivo è accettare quanto fatto e miglioarsi, anche come uomini".

Gattuso ha detto che giovedì hanno sbagliato approccio... Questo cosa significa per domani?

"Conoscendo Rino so che arriveranno qui arrabbiati, vorranno riscattarsi. Hanno fatto una prestazione così e così. Penso che domani non sbaglieranno di nuovo. Loro giocheranno al completo, con tutti i titolari, noi invece siamo acciaccati ma voglio vedere a che punto siamo".

Cosa cambia giocando con Svanberg o Dominguez?

"Non cambia niente, semplicemente devo dare spazio a tutti. Schouten e Soriano sono diventati indispensabili, quindi in quella posizione devo dare spazio a entrambi. Per me è importante che continuino ad allenarsi bene e fare bene quando hanno l'occasione. Ho fiducia in entrambi".

Per quanto riguarda il Covid, cosa comporterà questa pausa nazionali?

"Sicuramente mi preoccupa dati i tanti viaggi e spostamenti, però so che la nazionale è importante per i giocatori e io come allenatore sono orgoglioso che in una squadra come il Bologna ci siano tanti giocatori nel giro delle nazionali. Egoisticamente sono preoccupato per il Covid ed eventuali infortuni. Tocco ferro nella speranza di non perderne altri".

Il Napoli può puntare allo scudetto?

"Penso di si, sono sicuramente una delle squadre più forti del campionato. Bisogna dire, però, che questa è una stagione strana, senza pubblico che ti carica e questo può comportare di tutto".

Barrow...

"Lui si era sempre allenato bene... Prima o poi se continui a lavorare nel modo giusto ti arrivano le occasioni. E' sempre stato uno che in partita aveva una o due occasioni per fare gol. Non ha mai perso il morale e alla fine è arrivato al gol".

C'è un messaggio particolare per Mancini?

"Ci siamo sentiti ieri. Non ha sintomi e sta bene e questo è l'importante".

Mancini le ha accennato se chiamerà i suoi ragazzi? Soriano?

"Me l'ha detto ma non posso dirvi tutto. Aspettate le convocazioni. Se ve lo dico non c'è gusto".

13.49 - Termina la conferenza di Mihajlovic.