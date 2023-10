Milan, altra tegola in difesa: anche Kjaer salta il Napoli

Simon Kjaer, difensore del Milan, salterà il posticipo di stasera col Napoli.

Simon Kjaer, difensore del Milan, salterà il posticipo di stasera col Napoli. Il centrale danese, come riferito su Twitter dal giornalista Bianchin de La Gazzetta dello Sport, non sarà disponibile per Pioli a causa di un affaticamento muscolare. Altra defezione in difesa per i rossoneri, oltre a Kjaer mancherà anche Thiaw indisponibile per squalifica.