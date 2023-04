Milan, Pioli a Dazn: "Affrontiamo la migliore in Serie A, ma siamo forti. Non dobbiamo solo difenderci"

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno sul campo del Napoli

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno sul campo del Napoli: "Dobbiamo far parlare il campo, siamo una squadra forte e affrontiamo la migliore del campionato.

Kjaer titolare perché non gioca Osimhen? Avevo già deciso di far giocare Simon, perché ha leadership e in generale ho scelto questa squadra perché è la migliore di. Più sporchiamo i palloni e più abbiamo la possibilità di vincere i duelli. Non dobbiamo solo pensare alla fase difensiva, ma anche a proporre calcio perché ne abbiamo le qualità".