Milan, Pioli a Sky: “Sereni e fiduciosi, sarà diversa dalla gara di campionato. Su Osimhen…”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions League contro il Napoli: "Proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme e di approcciare il lavoro quotidiano. Siamo sereni perché abbiamo preparato bene la partita, sapendo quali sono le difficoltà e cosa comporta la Champions".

E' la partita più prestigiosa da quando è al Milan?

"Parliamo della storia del club... Però il Milan per tanti anni non ha fatto la Champions quindi questa gara è importante. Vogliamo fare il massimo per passare il turno sapendo che il Napoli è una squadra fortissima, ma a questo punto del torneo non può essere diversamente".

Il 4-0 del campionato ha dato certezze in più?

"Dobbiamo avere fiducia, perché questa è un'altra competizione ma gli scontri diretti in campionato ci hanno detto che siamo due squadre molto forti. Non si possono fare però fotocopie delle partite precedenti, dovremo mettere in campo situazioni diverse ed essere bravi a capire quali spazi utilizzare e quali scelte fare".