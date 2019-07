Milik non parteciperà all'amichevole: il polacco neppure in panchina per affaticamento

Arek Milik non parteciperà all'amichevole contro la Feralpisalò. Il centravanti polacco non è in campo ma neppure in panchina. Un'assenza a sorpresa dato che questa mattina si era allenato regolarmente e sembrava destinato all'esordio. Svela il motivo Carlo Alvino che parla di affaticamento. Out anche Marko Rog, oggi 24 anni, ormai ad un passo dal Cagliari.

#NapoliFeralpi esordio per Manolas. Milik affaticato, invece, non ci sarà. #ForzaNapoliSempre stasera in differita alle 21:00 su TvLuna — Carlo Alvino (@Carloalvino) 19 luglio 2019