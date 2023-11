Mistero Lindstrom: ADL ha una chiara aspettativa sul danese

Sabato Lindstrom potrebbe trovare un po’ di spazio, ma probabilmente la “sua” partita potrà essere quella di mercoledì prossimo al Maradona

Jesper Lindstrom resta un mistero: l'acquisto più costoso sempre in panchina. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su un'intera pagina dedicata al danese: "Del resto parliamo dell’investimento più importante dei campioni d’Italia: 25 milioni di euro. E De Laurentiis si aspetta che presto cominci a rendere anche lui come nelle attese. Ma bisognerà capire che cosa ha in mente Garcia per mettere a frutto un talento importante.

Sabato Lindstrom potrebbe trovare un po’ di spazio, ma probabilmente la “sua” partita potrà essere quella di mercoledì prossimo al Maradona contro l’Union Berlino, contro il quale ha già fatto gol nella passata stagione di Bundesliga con l’Eintracht. Il danese ha tatuato un sorriso: speriamo di rivederlo presto sul suo viso.