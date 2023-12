Mondiale per club, scelto il criterio: cosa serve al Napoli per sorpassare la Juve

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

TuttoNapoli.net

Juve-Napoli 47-41: questa la situazione attuale per la corsa alla qualificazione al prossimo Mondiale per club. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Per ora i bianconeri restano davanti nel ballottaggio per la seconda italiana al Mondiale per club 2025. Mazzarri ha questa Champions per un sorpasso che vale una pioggia di milioni, ma dovrà confidare nel sorteggio. Dalla seconda fascia le prospettive non sono esaltanti. Però è finita l’epoca dei dubbi. Ieri il Consiglio Fifa riunito a Gedda, in Arabia, ha deciso i criteri di qualificazione. Un compromesso. Per tutti i continenti vale il sistema Fifa (con 3 punti per vittoria, 1 per il pari e 3 per ogni turno superato). Per l’Uefa, visto che un ranking ufficiale esiste già, nel 2025 si userà questo. Dal 2029 Fifa per tutti.

Sfida italiana Risultato? Juve 47 punti, Napoli 41, Lazio (aritmeticamente in gioco) 33, Milan 41 (fuori perché conta solo la Champions). Il ranking Uefa prevede 2 punti per ogni successo, 1 per il pari, 5 per la partecipazione ai gruppi, 4 a chi va agli ottavi, 1 per ogni altro turno superato. Sarà un testa a testa Juve-Napoli. La Lazio dovrebbe arrivare in finale, vincendo tutte le 6 partite di ottavi, quarti e semifinali, per fare 48: sinceramente un po’ complicato. Il Napoli invece può sperare. Gli bastano 6 punti perché, se raggiunge quota 47, supera la Juve avendo un risultato migliore nel quadriennio in considerazione (‘20-24).