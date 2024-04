Monza, Marì a Dazn: "Non è facile contro Osimhen, ma questo è il mio miglior periodo di forma"

"Abbiamo delle partite molto difficile ma cerco di fare sempre il meglio per la mia squadra e i miei compagni”.

Prima del match casalingo contro il Napoli, che mette in palio punti importantissimi in ottica piazzamento europeo, ad intervenire ai microfoni di DAZN in casa Monza è stato il difensore Pablo Marì: "Non è facile difendere contro uno dei migliori attaccanti al mondo, Osimhen. Sarà una bella sfida. Penso che sono in un momento fisico e mentale al top. Abbiamo delle partite molto difficile ma cerco di fare sempre il meglio per la mia squadra e i miei compagni”.