Monza, Palladino a Dazn: "Tanti attestati di stima, ma obiettivo non è personale. Venuti qui per fare grande partita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Napoli-Monza, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Izzo out? Purtroppo Armando ha lavorato tutta la settimana bene, ma ieri aveva un fastidio al ginocchio, stamattina nella rifinitura ha provato ma non ce l’ha fatta. Oltre a lui abbiamo fuori anche Pablo Mari, Andrea Carboni e Bettella, siamo in emergenza dietro. Sono sicuro, però, che chi andrà in campo e li sostituirà farà una grande partita”.

Ultimo messaggio ricevuto dalla sua famiglia prima della partita? “Ne ho ricevuti tanti, perché ovviamente da napoletano venire qui nella mia terra ho ricevuto tanto calore da amici, parenti e da tutte le persone che conosco. Fanno piacere i tanti attestati di stima che ho ricevuto, però oggi l’obiettivo non è personale ma è del Monza. Siamo venuti qui con lo spirito giusto, vogliamo fare una grande partita”.