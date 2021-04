Morte Maradona evitabile, la perizia inchioda i medici di Diego

La relazione finale della commissione nominata dalla magistratura per indagare sulla morte di Diego Armando Maradona punta il dito su Luque e Cosachov, i due specialisti che guidavano l’équipe medica del fuoriclasse argentino. Entrambi i medici rischiano l’imputazione per omicidio colposo.

In qualità di medici responsabili di Maradona, come si legge su Gazzetta.it, i due specialisti potrebbero essere formalmente imputati per omicidio colposo. La magistratura attende solo le valutazioni e le repliche dei periti di parte. Ma la lista degli imputati potrebbe allungarsi ulteriormente. La perizia medica trasmessa oggi al pool che fa capo al pm John Broyard parte dalla conferma delle cause che hanno portato al decesso del Diez: arresto cardio respiratorio generato da una grave insufficienza cardiaca, un edema polmonare e un’acuta cirrosi. Tutte patologie che, stando alle conclusioni dei periti, sarebbero state pressoché ignorate da chi aveva in cura l’ex Pibe de Oro. La relazione parla testualmente di "una situazione totalmente fuori controllo" nell’abitazione di Tigre in cui Maradona stava svolgendo il ricovero domiciliare. Oltre a sottolineare "la totale mancanza della strumentazione minima richiesta e l’inadeguatezza della sistemazione predisposta", il rapporto denuncia chiaramente "l’assenza di assistenza medica negli ultimi giorni di vita". Decisive anche le testimonianze raccolte nei numerosi interrogatori al personale sanitario e alle guardie del corpo che hanno accompagnato quotidianamente il Diez negli ultimi mesi, da cui è emersa una fatale noncuranza di Luque e Cosachov anche davanti a inequivocabili segnali di allerta.