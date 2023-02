Moviola Cds distrugge l'arbitro Massimi: "Era secondo giallo per Vasquez, dubbi sul rigore su Kvara"

Bocciato l'arbitro di Napoli-Cremonese. Nell'analisi della moviola voto 5 da parte del Corriere dello Sport

Bocciato l'arbitro di Napoli-Cremonese. Nell'analisi della moviola voto 5 da parte del Corriere dello Sport: "In attesa dei posticipi di oggi, il peggiore: pessima gara di Massimi, malissimo sotto il profilo disciplinare. Servirebbe un approccio più umile con le partite, per guadagnarsi l’autorevolezza ci vuole tempo e pazienza. Perdona Mario Rui e - ancora peggio - Vazquez, per entrambi due gialli che non sono arrivati. Contatto fra Alex Ferrari e Kvaratskhelia in area della Cremonese, forse il piede destro che colpisce il giocatore della Cremonese nel tentativo di raggiungere il pallone ha indotto Massimi a far proseguire".