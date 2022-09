Moviola CdS - Mario Rui-Lazzari, è rigore! Milinkovic rischia il rosso con una simulazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Voto 5 all'arbitro Simone Sozza dal Corriere dello Sport, secondo cui il braccio largo di Mario Rui su Lazzari valeva un calcio di rigore. Ma, scrive il quotidiano, c'era anche un cartellino rosso per doppia ammonizione a Milinkovic-Savic, invece il secondo giallo non è stato estratto. Di seguito la moviola del giornale romano:

"Mario Rui si fa sorprendere da un taglio di Lazzari, allarga il braccio sinistro, il gomito è alto e largo, ad impedire la progressione. Sozza fa segno che non c’è nulla, ad oggi abbiamo visto dare (e in qualche modo giustificare) rigorini molto, ma molto più leggeri. Ci è sembrato invece rigore, anche per come si è sviluppata l’azione.

Milinkovic (già ammonito) in area, cerca il dribbling su Kim che fa di tutto per togliersi, il contatto (se c’è) sulla gamba destra viene quasi cercato dal serbo, che infatti chiede subito scusa, forse questo lo salva dal giallo (e sarebbe stato il secondo)".