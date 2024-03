Moviola CdS - Pairetto insufficiente: sul 2-0 c'è un fallo e manca rosso a Kolasinac!

Bocciato l'arbitro Pairetto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea i vari errori del direttore di gara di Napoli-Atalanta.

Bocciato l'arbitro Pairetto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea i vari errori del direttore di gara di Napoli-Atalanta: "Insufficiente la partita di Pairetto (a volte anche indisponente): c’era fallo in APP sullo 0-2 (e non su Juan Jesus), manca il secondo giallo chiaro per Kolasinac (lo “espelle” Gasperini, sostituendolo) che fa scopa con quello non fatto su Hateboer ad inizio gara, diversi falli su Osimhen non fischiati, intransigente in alcuni casi ed in altri no. Basta?

Hien salta da dietro, scoordinato, con l’avambraccio destro sul collo di Osimhen: era fallo, nasce il gol dello 0-2 di Scamacca (contrasto normale con Juan Jesus, non è questa la situazione da analizzare). Risparmiato il secondo giallo a Kolasinac, body language di Pairetto chiaro: sta per dare fallo e, conseguentemente, giallo. Brutta a vedersi la marcia indietro, Gasp risolve il dilemma e sostituisce subito il suo giocatore. Per l’arbitro brutta figura".