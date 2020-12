Moviola CdS: "Valeri versione Babbo Natale: c'era rosso per Izzo"

C'era un'espulsione per Armando Izzo non ravvisata dall'arbitro Valeri di Napoli-Torino. Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport oggi in edicola, con la moviola, spiega che il difensore, già ammonito, commette fallo su Mario Rui nella ripresa, un calcio sul piede sinistro da ammonizione. In quel caso sarebbe stata la seconda. Era il minuto 85.