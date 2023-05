Moviola Gazzetta, Cosso da 4,5: "Mancano due rigori, il VAR non lo aiuta"

Mancano due rigori al Napoli durante la sfida col Monza. Ciò è quanto emerge dalla moviola proposta questa mattina dalla Gazzetta dello Sport

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

Mancano due rigori al Napoli durante la sfida col Monza. Ciò è quanto emerge dalla moviola proposta questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che valuta l'arbitro Cosso da 4,5: "Al 22’ s.t., un pallone filtrante di Zielinki vede duellare Osimhen e Pessina. La punta del Napoli prende posizione ed è in vantaggio rispetto al capitano del Monza che col piede sinistro va diretto sulla gamba destra del nigeriano: Cosso attende istruzioni, per lui non è rigore e non lo diventa per il Var che invece sarebbe dovuto intervenire per “regolarizzare” la situazione.

2) C’è un ingresso in area monzese (28’ s.t) di Politano: Mota lo trattiene frenandone la corsa, la dinamica ha i crismi del rigore che però Cosso decide di non chiamare".