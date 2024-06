Muro per Kvara! Romano: "ADL ha scelto da maggio, ma il PSG non s'arrende"

I giornalisti ed esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del calciomercato del Napoli in streaming su Playback

I giornalisti ed esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del calciomercato del Napoli in streaming su Playback: "Su Kvaratskhelia quella del Napoli è una posizione forte. Da quanto risulta parte dal presidente De Laurentiis e da maggio, questa scelta di confermare Kvaratskhelia e di offrirgli un contratto veramente molto importante. Quindi il Napoli farà di tutto per trattenere Kvaratskhelia ed è convinto di riuscirci.

Quindi questa è una priorità del Napoli e anche di Antonio Conte, che Kvaratskhelia vuole tenerlo con sè. Certamente il Napoli alzerà un muro altissimo, posso assicurare che non è molto contento con il Paris Saint Germain per quale sia stato un po' anche il modo in cui ha cercato Kvaratskhelia in questi mesi. E continua a sperare che possa crollare questo muro del Napoli, quindi il PSG ad oggi non si è arreso su Kvara, però il Napoli ribadisce la volontà di rinnovare e di andare incontro con questa clausola alla Osimhen per il futuro. Quindi ci aspettiamo delle settimane intense con il Napoli che veramente alzerà un muro molto alto, io credo che per buttarlo giù servirà qualcosa di folle".