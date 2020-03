Napoli-Inter a porte chiuse? Ass. Borriello: "Ipotesi difficile, nessuna indicazione ricevuta"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, si è soffermato sull'ipotesi (poco probabile) di disputare Napoli-Inter a porte chiuse a Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi non abbiamo sospeso nessuna attività. Voglio ricordare che il Comune di Napoli è stato il primo ente che ha previsto una sanificazione degli istituti scolastici e arriveremo anche agli impianti sportivi, ma questo non vuol dire chiuderli. Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus. Far disputare una gara a porte chiuse è una scelta molto complicata. Dal punto di vista del Comune non abbiamo avuto nessuna indicazione a chiudere lo stadio per questo match".