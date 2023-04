Napoli-Milan di Champions, inceneriti i biglietti messi in vendita oggi! Si va verso il sold out

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Stamattina il Napoli ha messo in vendita un'altra percentuale dei biglietti di Curve e Distinti superiori per la partita del 18 aprile contro il Milan valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. E c'è da registrare un altro sold out. La parte dei tagliandi venduti stamani sono stati inceneriti in poche ore dai supporters azzurri e al momento non è possibile acquistarne altri su Ticketone. Domattina ne saranno messi in vendita altri.