Napoli-Salernitana spostata a domenica, slitta anche la gara con l'Udinese: la nuova data

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15, il Casms pare aver deciso e siamo in attesa soltanto del comunicato ufficiale. Conseguentemente sarà rimodulato anche il calendario inerente al turno di campionato successivo. Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, Udinese-Napoli non si disputerà più martedì 2 maggio ma giovedì 4, esattamente 48 ore dopo.