Napoli secondo in Serie A per i ricavi dai diritti tv: ecco quanto incasserà ADL

Il portale specializzato fa una stima degli incassi legati all'ultima stagione. Il Napoli, che ha vinto il campionato, dovrebbe incassare 80,3 milioni

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sono distribuiti i diritti televisivi in Serie A? Come ricorda Calcio e Finanza, il 50% in parti uguali, il 20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti) e 30% in base ai risultati sportivi (di cui il 12% basato sul piazzamento e il 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento).

Il portale specializzato fa una stima degli incassi legati all'ultima stagione. Il Napoli, che ha vinto il campionato, dovrebbe incassare 80,3 milioni di euro. Non più di tutti, perché davanti c'è l'Inter con 87,1 milioni. Subito dietro agli azzurri il Milan con 80, poi la Juventus a 78,6 milioni, la Lzio a 70,7 milioni e la Roma a 68,2 milioni. In totale la Serie A ha incassato - e questa è una notizia certa, non una stima - 1,018 miliardi. In fondo alla graduatoria troviamo Empoli, Spezia e Cremonese, con i grigiorossi unica società sotto i 30 milioni di ricavi.