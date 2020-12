Napoli-Torino, le probabili formazioni: tornano Demme e Insigne, Giampaolo con tanti dubbi

Dopo le due sconfitte di fila a Milano e Roma, il Napoli riceve il Torino con l'obbligo di riscattarsi e chiudere il momento negativo. Gli azzurri da un lato sono reduci dalla delusione dell'Olimpico, dove è andata in scena la gara peggiore della squadra di Gattuso, ma dall'altro dovranno sfruttare la spinta dopo la revoca del 3-0 a tavolino e del -1 in classifica che è valsa il ritorno al terzo posto in classifica senza giocare.

Di fronte ci sarà il Torino di Giampaolo, ultimo col Genoa a 7 punti dopo la vittoria del Crotone nell'anticipo e che quest'anno ha vinto una sola gara, sul campo del grifone alla terza giornata. Dopo tre sconfitte di fila è reduce dal punto ottenuto col Bologna nell'ultima giornata, ma che poco sposta in classifica ed in una crisi sotto ogni punto di vista.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve fare a meno di Mertens, Osimhen, Koulibaly e Lozano per infortunio, ma recupera Insigne dopo la squalifica che si riprende il posto a sinistra in attacco con Petagna e Politano. A centrocampo torna Demme, affiancato da Bakayoko (favorito su Fabian) e Zielinski ad oscillare tra mezzala e sottopunta. In difesa Manolas e Maksimovic al centro con Di Lorenzo e Ghoulam (in ballottaggio con Mario Rui in affanno) ai lati mentre aumentano le quotazioni di Meret che insidia Ospina.

LE ULTIME SUL TORINO - Giampaolo deve fare a meno di Lyanco squalificato oltre agli infortunati Baselli, Murru, Ansaldi e Bonazzoli e si porta dietro il dubbio legato al modulo. Dovrebbe essere confermato Milinkovic-Savic tra i pali; in difesa Nkoulou e Bremer con Izzo e Rodriguez ma non è escluso l'impiego di Vojvoda. A centrocampo Meite, Rincon e Linetty mentre in attacco spazio a Lukic dietro l'ex Verdi e Belotti. In caso di 3-5-2, invece, fuori un centrale e dentro Singo a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Ospina-Meret, 51%-49%, Ghoulam-Mario Rui 55%-45%, Bakayoko-Fabian 60%-40%

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Ballottaggi: Bremer-Singo 55%-45%, Izzo-Vojvoda 51%-49%

ARBITRO: Valeri (Tolfo-Vecchi, IV: Giua, VAR: Mariani, AVAR: Longo)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net