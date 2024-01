Nessuno può mettere Simeone in angolo: l'addio non è impossibile

Dispiaciuto. Era molto dispiaciuto Giovanni Simeone durante e al termine di Napoli-Monza

Dispiaciuto. Era molto dispiaciuto Giovanni Simeone durante e al termine di Napoli-Monza. Avrebbe voluto contribuire attivamente alla gara, e’ rimasto a scaldarsi per quasi tutto il secondo tempo in attesa di una chiamata di Walter Mazzarri. Col passare dei minuti, quella speranza si faceva sempre più fioca, così come quella del Napolj di venire a capo di una gara che sarebbe stato fondamentale vincere.

Senza Osimhen, squalificato per il doppio giallo rimediato nella trasferta di Roma, la squadra ha spesso sbattuto sul muro del Monza, mettendo tanti palloni in area di rigore senza mai trovare il guizzo vincente. La chiamata di Mazzarri al Cholito è arrivata solo dopo 84 minuti di gioco, davvero pochi se si considera il contesto ed il valore di un attaccante che nell’anno dello scudetto ha risolto diverse gare, proprio per il suo impatto a gara in corso.

Il futuro. Che poi è gennaio, ed un mercato che sulla spinta della delusione può portare anche a qualche cattivo pensiero. Gli estimatori di Giovanni sono tantissimi, in Italia ed in Europa. Un colloquio avuto col presidente De Laurentiis pare aver tranquillizzato l’argentino, ma l’arrivo di qualche offerta interessante per il club e per l’attaccante potrebbe davvero portare ad una cessione a sorpresa. D’altronde, nessuno può mettere Simeone in un angolo, senza attendersi delle conseguenze…