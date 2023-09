"Niente aiuto regista, non ha Osimhen...": Di Lorenzo rimandato nelle pagelle

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Il Di Lorenzo aiuto regista non si vede. Buona partenza, qualche entrata in mezzala, poi compitino a basso ritmo. Soprattutto in un secondo tempo in cui c’era da dare la scossa”. E' questa la pagella di Giovanni Di Lorenzo scritta da La Gazzetta dello Sport, il quotidiano che più di tutti boccia il capitano del Napoli con un 5 in pagella.

Mezzo voto in più da parte del Corriere dello Sport: "Ha padronanza del ruolo, dei movimenti, degli spazi da andare ad occupare e l’unico avversario da domare è il pallone, divenuto una trottola su un campo per il quale bisognerebbe attrezzarsi d’altro. Però gli serve un guizzo, una sovrapposizione, un affondo che ne certifichi la normalità. Elmas, poi, ne conosce le abitudini, e mica sta lì per il piacere di chiacchierare con il suo capitano. E la somma delle difficoltà gli sottrae parecchio, riducendone lo spessore".

Si accoda con lo stesso voto il Corriere della Sera: “Incrocia i tacchetti con Elmas, compagno di scudetto: ne nascono scintille, portate via dal vento. Sottotono”. Per Tuttosport invece la prova di Di Lorenzo è sufficiente, da 6: "Spinge molto, si accentra. Più libero dei compagni, si prende l’onere e il compito di impostare l’azione. Diventa un regista aggiunto, insomma, per necessità".