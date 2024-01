Niente Al Shabab, Politano rinnova con il Napoli: cifre e dettagli dell’accordo

Matteo Politano si legherà ulteriormente al Napoli e presto firmerà il rinnovo di contratto. Ad annunciarlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “Mai in dubbio: tutto fatto e concordato dalla scorsa settimana. Anche i tempi sono confermati, i documenti sono pronti e verranno firmati questa settimana. Nuovo contratto triennale. Lo stipendio sarà di circa 2,8/3 milioni di euro all'anno. Politano non si unirà ad Al Shabab”.

Matteo Politano will sign new deal at Napoli, never in doubt — all done & agreed since last week.



Timing also confirmed, documents are ready and set to be signed this week.



New three year deal. The salary will be around €2.8/3m per year.



Politano will not join Al Shabab.