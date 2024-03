No a 40 mln dal Napoli: lo Shakthar ha fissato il prezzo per Sudakov

Interesse concreto anche per la Juventus sebbene non si sappia quanto il club bianconero abbia offerto per il 21enne ucraino.

© foto di www.imagephotoagency.it

Georgiy Sudakov, centrocampista di proprietà dello Shakthar Donetsk, è finito nel mirino di Napoli e Juventus, come riporta anche il Corriere dello Sport oggi in edicola. I due club hanno messo nel mirino il calciatore, che ha confessato di aver ricevuto un'offerta importante dal Napoli, pronto a gennaio ad offrire 40 milioni di euro per il suo cartellino. Interesse concreto anche per la Juventus sebbene non si sappia quanto il club bianconero abbia offerto per il 21enne ucraino.

Il club ucraino ha però ha deciso di rifiutare l'offerta degli azzurri, riuscendo a convincere il ragazzo a firmare un rinnovo fino al 2028. La base d'asta per Sudakov infatti è di 50 milioni di euro. Il club ucraino ha anche offerto un adeguamento al calciatore, che non sembra convinto dal 3-5-2 proposto dalla Juventus. Sudakov dunque potrebbe anche preferire il Napoli ma la sfida infinita fra i due club per l'ennesimo giocatore sembra soltanto all'inizio.