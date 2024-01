Nome nuovo per il centrocampo: sondaggio per Neuhaus del Gladbach

Neuhaus è un centrocampista elegante ma anche strutturato (185 centimetri di altezza), è legato al club bianconero da un contratto ancora lungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli: Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 in forza al Borussia Monchengladbach. A lanciarlo è Sky Sport, secondo cui ci sarebbe stata una richiesta di informazioni da parte del club azzurro e della Lazio per il nazionale tedesco.

Neuhaus è un centrocampista elegante ma anche strutturato (185 centimetri di altezza), è legato al club bianconero da un contratto ancora lungo, con scadenza 2027, dopo averlo rinnovato l'estate scorsa. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si attesta sui 9 milioni di euro.