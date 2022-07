"Non dipende da noi", il ds Giuntoli risponde ad un tifoso in tribuna che chiedeva di Koulibaly

Kalidou Koulibaly è partito per Londra, direzione Chelsea, mentre a Dimaro Cristiano Giuntoli lavora al sostituto insieme al suo staff.

Kalidou Koulibaly è partito per Londra, direzione Chelsea, mentre a Dimaro Cristiano Giuntoli lavora al sostituto insieme al suo staff. I tifosi, ovviamente, non sono contenti e l'hanno incalzato quando il direttore sportivo è passato sotto agli spalti. "Non avevate detto che era incedibile?", gli ha detto un supporter azzurro in tono polemico. E il d.s. si è lasciato andare ad un "Non dipende da noi" per chiudere la situazione.