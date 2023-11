Non è ancora ufficiale, ma Rrahmani salterà la sfida all'Empoli: il motivo

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che in via ufficiosa annuncia l'assenza del centrale difensivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Amir Rrahmani per la sfida all'Empoli in programma domenica al Maradona alle 12.30. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che in via ufficiosa annuncia l'assenza del centrale difensivo.

"Ancora mancano le convocazioni ufficiali, ma Amir Rrahmani domenica salterà la partita con l’Empoli perché il Kosovo giocherà quel giorno il recupero della gara con Israele rinviata in ottobre per via della guerra. Il difensore dunque non potrà giocare quel turno di campionato. E Garcia avrà a disposizione Ostigard per sostituirlo" si legge sulla rosea.