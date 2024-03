Non solo Accardi: da Sogliano a Polito, tutti i ds nel mirino di ADL

TuttoNapoli.net

Pietro Accardi dell'Empoli è il favorito per diventare il nuovo ds del Napoli in vista del prossimo anno. Ma non è il solo nel mirino di De Laurentiis.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti propone altri nomi: "Sean Sogliano, 53 anni, direttore del Verona ed ex difensore del Napoli nel 2003-2004. Frederic Massara, 55 anni, e Ciro Polito, 44 anni e ds del Bari di Adl dal 2021, le altre idee".