"Non sono venuto a Napoli per i soldi": il retroscena sul discorso di Gattuso alla squadra

Non ha scelto Napoli per i soldi. Il giornalista di Radio Punto Zero, Michele Sibilla, ha diffuso via Facebook alcuni retroscena relativi al discorso tenuto alla squadra da Rino Gattuso durante la cena a Villa D'Angelo. Ecco il messaggio: "Il discorso di Gattuso alla squadra (e non solo) durante la cena natalizia da D'Angelo Santa Caterina: parole di incoraggiamento per la squadra. Dice che non è venuto a Napoli per i soldi ma perché crede in questi giocatori molti dei quali negli ultimi cinque anni hanno fatto la storia e crede in questa società. Sa che questo non è un bel periodo ma che si può uscire a testa alta perché ce la possiamo fare, abbiamo tutte le possibilità per farcela! Poi, per chiudere, ha pregato le compagne dei calciatori a fare le mogli e le madri, a supportare anche moralmente i loro compagni ma a non intromettersi in faccende calcistiche".