"Non vendo il Napoli, ho già rinunciato a un miliardo": ADL smentisce così le voci di addio

"De Laurentiis: 'Non vendo il Napoli, ho già rinunciato a un miliardo'" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi.

"De Laurentiis: 'Non vendo il Napoli, ho già rinunciato a un miliardo'" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Nelle ultime ore nell'ambiente Napoli sono circolati alcuni rumors circa una possibile vendita del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis ma il club azzurro ha smentito con un comunicato. ADL non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso.