"Non voglio sbagliare, devo essere sicuro al 100%": Napoli e Lille attendono il sì di Osimhen

Manca solo l'ultimo sì per portare Victor Osimhen al Napoli: quello dell'attaccante nigeriano. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come ci sia ormai l'accordo tra il club azzurro ed il Lille per una cifra tra i 60 ed i 70 milioni bonus compresi, così come l'accordo con gli agenti è tra i 3 ed i 4 milioni a stagione.

Il quotidiano spiega come l'entourage del classe '98 stia spingendo, così come il Lille a chiudere con il Napoli. Osimhen, però, continua a chiedere tempo: "Non voglio sbagliare, devo esser sicuro al 100%", ripete ai suoi agenti.