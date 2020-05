Nota SSC Napoli: "Fake news interesse per Cucurella, ADL non sa neppure chi sia il presidente del Getafe!"

Napoli su Cucurella, difensore, classe 1998? In Spagna il presidente del Getafe aveva detto 'De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni' ma la società ha appena smentito queste dichiarazioni: "In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe “ogni tre giorni” È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella".

