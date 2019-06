Novità sugli abbonamenti: il Napoli anticipa la presentazione prima di Dimaro. Effetto James?

Novità importante sulla campagna abbonamenti. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli accontenterà il desiderio di tanti tifosi anticipando l'apertura della campagna abbonamenti rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi. Il club azzurro dovrebbe presentarla prima del ritiro di Dimaro che partirà il 6 luglio. Un modo probabilmente anche per sfruttare l'entusiasmo per i prossimi acquisti in arrivo, ma anche per lo stadio completamente rinnovato.