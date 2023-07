Nuova idea in difesa: spunta Bella-Kotchap del Southampton, il prezzo è in linea coi parametri

La società partenopea è alla ricerca di un sostituto di Kim, sempre più diretto al Bayern Monaco. L'ultima ipotesi porta in Premier League

"Bella-Kotchap idea per la difesa". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino dedicato al Napoli. La società partenopea è alla ricerca di un sostituto di Kim, sempre più diretto al Bayern Monaco. L'ultima ipotesi porta in Premier League con il difensore del Southampton Armel Bella-Kotchap. Il 21enne centrale viene valutato circa 20 milioni di euro con lo stipendio che sarebbe in linea con i parametri azzurri.