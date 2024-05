Nuovo allenatore, ADL vuole accorciare i tempi: quando può annunciarlo

Dopo la scelta del direttore sportivo, Aurelio De Laurentiis entro fine mese chiuderà le manovre per il nuovo allenatore in modo da accorciare i tempi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la scelta del direttore sportivo, Aurelio De Laurentiis entro fine mese chiuderà le manovre per il nuovo allenatore in modo da accorciare i tempi per far partire il nuovo progetto tecnico. Secondo la Gazzetta dello Sport, solo a quel punto sarà possibile soffermarsi sui primi tasselli da inserire in organico:

che sia l'Europa League o la Conference, si tratta di un fattore che può incidere significativamente. Trattative come quella per Lukaku, nell'ambito dell'operazione Osimhen, sarebbero più fattibili in caso di percorso europeo. Un discorso più di appeal che di semplice introito finanziario. In alternativa c'è Dovbyk che però il Girona non vuole far partire. La questione più delicata resta quella di Kvaratskhelia, seguito da Psg e Barcellona.