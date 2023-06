Occhio ai francesi: quotazioni in ascesa per Galtier e Garcia

L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude colpi di scena e nomi alternativi a quello di Paulo Sousa per raccogliere l'eredità di Spalletti.

"E Galtier il tridente l’ha fatto, certo Mbappé-Neymar-Messi, e poi Osi lo conosce e questo finisce per diventare materiale da curriculum vitae: un trenta percento gli rimane, con quotazione in ascesa, come direbbero alla Borsa, dove pure Rudi Garcia resiste, eccome, anzi lievita. E fa niente che non abbia mai abusato del 4-3-3 nel corso della sua vita da girovago, però ha le phisique du role, si è allenato alle tensioni a Roma (ma anche a Marsiglia, si direbbe), è piaciuto subito, d’impatto, con quella sua faccia da attore consumato".