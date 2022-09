Olivera: "Tifosi ci supportano sempre, per i calciatori è importante! Ho un messaggio per loro"

Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore azzurro ai canali ufficiali del club partenopeo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore azzurro ai canali ufficiali del club partenopeo: "Ho una famiglia molto unita, tanti amici e amo passare del tempo con loro. Mia sorella, mia mamma e mio padre vivono in Uruguay. Qui in Europa vivo con la mia ragazza e i miei due cani, cercando di godermi questa nuova esperienza. Mio padre è qui per aiutarmi in questo primo periodo nel club, mentre mamma e mia sorella sono in Uruguay".

I primi passi nel calcio.

"Ho iniziato a giocare a calcio a tre anni, per il Caravelas. Poi intorno ai 12-13 anni sono passato al Nacional, salendo pian piano di categoria, fino all'esordio che è stato il coronamento di un sogno. Poi sono passato al Getafe, successivamente all'Albacete. Poi sono tornato al Getafe e adesso sto vivendo questa nuova esperienza al Napoli".

Modelli da seguire.

"Un giocatore che mi è sempre piaciuto nel mio ruolo è Martin Caceres, con cui poi ho condiviso lo spogliatoio della nazionale. Da bambino mi piaceva molto, era un riferimento nella mia posizione".

Sulla città.

"Ho visto molto poco di Napoli, ma dal poco che ho visto mi sembra una città molto bella. La gente è ovunque pronta a supportarti e questa è una cosa importante per un calciatore, una cosa che sente. Senti davvero la presenza dei tifosi quando sei in campo".

Sulla storia del Napoli.

"Mi hanno raccontato molto, soprattutto su Maradona. Ha avuto una storia meravigliosa a Napoli e dobbiamo proseguire sulla stessa strada".

Che musica ascolti?

"Mi piace Plena, la musica uruguaiana, o il reggaeton. Mi piace molto Leo Matioli, un cantante argentino, il mio preferito. Mi piacciono molto le sue canzoni".

Che tatuaggi hai?

"Ho un po' tutto, tanti animali. Credo molto in Dio, per questo ne ho alcuni della Vergine Maria. Ho anche i nomi della mia famiglia, dei miei nonni, di mia madre, di mio padre, di mia sorella. Li porto sempre con me e questo mi dà forza".

Un messaggio ai tifosi.

"Anzitutto grazie a tutti per l'accoglienza calorosa. Spero di dare tutto sul campo per raggiungere i nostri obiettivi. Forza Napoli Sempre!".