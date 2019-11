"Ormai è ai margini del progetto": Il Mattino su Ghoulam. Novità su Milik ed Allan

Diversi dubbi in vista del ritorno in campo, previsto per sabato alle 18 sul campo del Milan. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ sono da valutare le condizioni di Ghoulam, Allan e Milik, alle prese con problemi fisici. Per il mediano possibilità molto alte di essere a disposizione contro il diavolo, mentre per il bomber polacco appare molto complicato in quanto sarà sottoposto ad una specifica riabilitazione. Discorso diverso per il terzino algerino, ormai ai margini del progetto e non in ottime condizioni.