Osimhen 8° al Pallone d’Oro 2023, l’agente: “Hai fatto la storia e il futuro è tuo!”

Victor Osimhen si è classificato all’ottavo posto al Pallone d’Oro 2023. Un traguardo importantissimo per il nigeriano, celebrato sui social anche da Roberto Calenda, procuratore del bomber azzurro: “8° nella classifica del Pallone d'Oro! Hai fatto la storia e il futuro è tuo... Victor sta arrivando!!! Congratulazioni”.

8th in Ballon d’Or ranking!

You made history and the future is yours…Victor is coming!!!

Congrats @victorosimhen9 #strongerthaneverything #teamRc #osimhen #BallonDor pic.twitter.com/5pCvCkZHC3