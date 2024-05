Osimhen a fortissimo rischio per la Fiorentina: cosa filtra da Castel Volturno

Victor Osimhen è a fortissimo rischio per la trasferta di venerdì a Firenze. Affaticamento muscolare per l’attaccante

Victor Osimhen è a fortissimo rischio per la trasferta di venerdì a Firenze. Affaticamento muscolare per l’attaccante che ieri ha svolto lavoro di recupero. Mancano due giornate alla fine del campionato e all’avventura di Osi a Napoli, eppure il fastidio fisico rischia di condizionare il suo epilogo rendendo più faticosi del previsto gli ultimi passi del suo lungo percorso in azzurro.

Come scrive il Corriere dello Sport, i prossimi giorni saranno decisivi, il bomber di Calzona verrà monitorato dallo staff medico, si attendono risposte ma, a tre giorni dalla partita, Osimhen è in forte dubbio per la Fiorentina. Già oggi se ne dovrebbe sapere di più.