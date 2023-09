Osimhen candidato al Pallone d’Oro, l’agente: “E il meglio deve ancora venire!”

Victor Osimhen è uno dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2023. Oggi L'Equipe, che ha istituito il premio ed è tornata ad assegnarlo dopo un breve e non fortunatissimo interregno FIFA, ha svelato la lista dei potenziali vincitori nella quale c’è anche il nigeriano, oltre a Kvaratskhelia e Kim.

Osimhen, grazie ai suoi 31 gol in 39 apparizioni stagionali nell'anno del terzo scudetto azzurro, ha trascinato il Napoli diventandone uomo simbolo. Roberto Calenda, agente del bomber azzurro, si è così espresso sui social dopo la candidatura del suo assistito al Pallone d’Oro: “Grande lavoro. E il meglio deve ancora venire!!!!”.

Yesssss. Good job @victorosimhen9 and the best is yet to come!!!! 🚀 🚀 #strongerthaneverything #teamRC @ballondor @FranceFootball_ pic.twitter.com/DezIv30tYZ