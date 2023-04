Osimhen convocato per il Verona! L'annuncio di Spalletti: "Va in panchina, l'obiettivo è il Milan"

Victor Osimhen sarà convocato per la sfida di domani contro l'Hellas Verona. Lo annuncia Luciano Spalletti in conferenza stampa:

Victor Osimhen sarà convocato per la sfida di domani contro l'Hellas Verona. Lo annuncia Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l'obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, sarà in panchina".