Osimhen dopo l'Atalanta è stato a Parigi con la figlia

Viaggio lampo di Victor Osimhen. Destinazione Parigi. Con lui la figlia. Domenica si gioca ma il bomber azzurro ha scelto di trascorrere qualche ora in Francia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Viaggio lampo di Victor Osimhen. Destinazione Parigi. Con lui la figlia. Dopo l'Atalanta il bomber azzurro ha scelto di trascorrere qualche ora nella capitale francese. Da tempo si parla di un possibile suo trasferimento estivo proprio al Psg.

Non è la prima volta che Osimhen vola a Parigi per poco tempo. Sui social frase enigmatica, il bomber nigeriano infatti ha scritto: "Continua a fare quello che stai facendo, verremo tutti giudicati da qualcuno che non è nemmeno vicino a rimettersi in sesto".